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تطبيق تجربة «شرقية بلا سيارات تالفة» في بقية المحافظات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام وجه أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، بتطبيق تجربة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في حملة «شرقية بلا سيارات تالفة»، والتي دشنها في مكتبه بديوان الإمارة أخيرا. وأوضح رئيس المجلس البلدي للأمانة عبدالهادي الشمري، أن المجلس البلدي رفع نحو 2000 سيارة خلال المرحلة الأولى من انطلاق الحملة، مشيرا إلى أن العمل لا يزال متواصلا من أجل تحقيق هدف الحملة برفع أكثر من 6000 سيارة تالفة ومهملة في مختلف أحياء حاضرة المنطقة الشرقية. وأكد أن توجيهات ودعم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، أثمرت عن تسارع خطى الحملة، وتحقيق أرقام قياسية في فترة وجيزة، وحفز اللجان العاملة ميدانيا لمباشرة ومتابعة البلاغات التي ترد لحساب الحملة. وأعرب الشمري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على التوجيه بتطبيق الحملة، مبينا أن المجلس يرحب بالمجالس البلدية من داخل المنطقة وخارجها، للاطلاع على تجارب المجلس في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، والحملات التي خططها المجلس لذلك.



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