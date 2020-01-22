السعودية | مسك الخيرية تكشف عن أول مسلسل سعودي برسومات "أنمي"

شكرا لقرائتكم مسك الخيرية تكشف عن أول مسلسل سعودي برسومات "أنمي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شركة "مانجا للإنتاج" السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" عن إطلاق مسلسل "أساطير في قادِم الزمان" السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية "أنمي" ابتداء من عصر يوم الجمعة 24 يناير على قناة "أم بي سي 1" أسبوعياً، حيث يستهدف الجمهور السعودي والعربي.

ويُعد هذا المسلسل الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو "توئي أنيميشن" الذي يُعد من أعرق الاستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تدور أحداث المسلسل المُكوّن من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم وترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس" مُقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية. ويُعد المسلسل نافذة على التاريخ يربط أطفالنا بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم.

وحول إطلاق المسلسل، علّق الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج" الدكتور عصام بخاري قائلاً: "نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة، إضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر".

وشاركت نخبة من المواهب السعودية في إنتاج مسلسل "أساطير في قادِم الزمان" وفي تسجيل أصوات شخصيات المسلسل.