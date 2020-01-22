السعودية | سفير المملكة لدي السودان يلتقي مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين بدارفور

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:10 مساءً, 22 يناير 2020 م المناطق - واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين بدارفور تاج الدين إبراهيم الطاهر.

واستعرض اللقاء الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة من مساعدات إغاثيه وتعليميه وصحيه وسقيا في دارفور، بالاضافة لمجالات التعاون المختلفة من خلال برامج صندوق سلام دارفور والبرامج المعدة للنازحين.

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