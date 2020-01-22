شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تبدأ تطبيق إجراءات وقائية لمنع انتقال “كورونا الجديد” من الصين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين.
وبيّن المركز أن المعلومات الحالية تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق التي يسري فيها المرض، وبناء عليه قام المركز وبالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الصحة” تبدأ تطبيق إجراءات وقائية لمنع انتقال “كورونا الجديد” من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.