شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى توقيع «الجوازات» 5 مذكرات تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين المديرية العامة للجوازات وكل من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وجامعة الملك سعود، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وشركة العلم لأمن المعلومات، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتضمنت مذكرات التفاهم التعاون بين المديرية العامة للجوازات والجهات الموقع معها في مجالات التدريب وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية والفنية والإدارية والإعلامية والاستراتيجية، إلى جانب التعاون في الجوانب التعليمية والأكاديمية والرياضية بما يسهم في استمرار رقي مستوى الأداء لمنسوبي الجوازات.

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وقد وقعت مذكرات التفاهم بين المديرية العامة للجوازات ، والهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، حيث وقعها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

فيما وقع المذكرة الثانية من جامعة الملك سعود مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، في حين وقع المذكرة الثالثة رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان.

وجاء توقيع المذكرة الرابعة مع شركة العلم لأمن المعلومات التي مثلها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، في حين جاء توقيع المذكرة الخامسة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنـي ومثلها مدير الشؤون القانونية عبيد بن عبدالرحمن ملحان، كما مثل المديرية العامة للجوازات في توقيع المذكرات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.