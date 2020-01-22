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بالفيديو.. هكذا بدا طابور الدخول لجلسة وزير الطاقة بمنتدى دافوس
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وعلقت “العربية” على المقطع بقولها: “دافوس.. هكذا بدا طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن (مستقبل الوقود الأحفوري) خلال المنتدى الاقتصادي العالمي”.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، صرح اليوم أن هناك شكوكًا بشأن قدرة النفط الصخري الأمريكي على إضافة مليون برميل يوميًّا هذا العام.
جاء ذلك في تصريح لمحطة سي إن بي سي عربية اليوم على هامش منتدى دافوس.
وأضاف: أسواق النفط تفاعلت على نحو محدود مع أحداث مثل ليبيا بسبب الاستقرار الذي تضمنه أوبك، في إشارة إلى أوبك وحلفائها من المنتجين خارجها، وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضًا بمقدار مليون برميل يوميًّا في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف بيرول لمنتدى جلوبال ماركتس بينما كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز”.
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