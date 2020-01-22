بالفيديو.. طريقة غريبة لتناول الموز في الهند

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتبر الهند من أكثر دول العالم تصديرًا للموز، حيث يُزرع في جنوب الهند بشكل واسع أكثر من غيره من المناطق، ويعتبر من مصادر الدخل في الهند.

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ورصدت “العربية”، في مقطع فيديو، طريقة غريبة لتناول الهنود للموز غير مألوفة، حيث يقومون بقلي الموز في الزيت مثل البطاطس.

ويقبل الشعب الهندي على تناول الموز في وجبة الإفطار من خلال قليه أو قلي جزء منه.

ويتميز الموز بفوائد العديدة؛ حيث يقلل من التهاب المفاصل ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة.

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