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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. ضبط مواطنين بحوزتهما 18 ألف قرص إمفيتامين وأسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. ضبط مواطنين بحوزتهما 18 ألف قرص إمفيتامين وأسلحة
بحوزتهما مبلغ مالي قدره 75 ألفًا و800 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين لتورطهما في ترويج كميات كبيرة من المخدرات وحيازة أسلحة ومبالغ مالية، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالمملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مكافحة المخدرات، محمد النجيدي، أن المواطنين كان بحوزتهما 84.325 جرام من مادة الحشيش و17 ألفًا و800 قرص إمفيتامين، إلى جانب سـلاح رشاش “كلاشنكوف” ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدره 75 ألفًا و800 ريال.
وأضاف النجيدي أنه جرى إيقاف المواطنين المتورطين في حيازة الضبطية؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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