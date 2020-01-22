- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الدفاع تعلن فتح باب التسجيل بالخدمة العسكرية للتخصصات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدفاع تعلن فتح باب التسجيل بالخدمة العسكرية للتخصصات الطبية
للحاصلين أو لديهم قبول في برنامج الزمالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1441هـ للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه تم فتح القبول للخريجين الجامعيين تخصص أطباء للالتحاق بالخدمة العسكرية في الخدمات الطبية للحاصلين أو لديهم قبول في برنامج الزمالة.
وأوضحت أن التقديم سيكون اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، في التخصصات التالية: (طب الجراحة العامة، طب الأسرة، طب طوارئ، طب جراحة، عظام، طب تخدير، طب نفسي، طب جراحة مخ وأعصاب، طب عناية مركزة، طب جراحة وتجميل).
وتشمل التخصصات أيضًا “طب أشعة، طب وقائي، طب عيون، طب أنف وأذن وحنجرة، طب جلدية، طب شرعي، طب باطنية، الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، طب مهني، طب جراحة مسالك، طب أعصاب”.
ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق، زيارة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة؛ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن فتح باب التسجيل بالخدمة العسكرية للتخصصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.