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التجارة تستدعي 38 دراجة BMW.. خلل يسبب حوادث

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2020-01-22

التجارة تستدعي 38 دراجة BMW.. خلل يسبب حوادث

دعت بالتواصل مع الشركة وإجراء الإصلاحات مجانًا
التجارة تستدعي 38 دراجة BMW بسبب خلل فني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن ‎استدعاء 38 دراجة BMW ” K 1600 GTL / K 1600 GTL B “، موديلات 2018- 2020.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك الخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى انغلاق العجلة الخلفية بشكل مفاجئ أثناء القيادة؛ مما يؤثر على ثبات الدراجة ويزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة المستهلك بالتحقق من شمول رقم هيكل الدراجة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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