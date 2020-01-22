فيديو.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة الدمام .. القاتل نقلها للمستشفى

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مراسل قناة الإخبارية في الدمام تفاصيل وفاة مواطنة بعد تعرضها لإطلاق نار يوم أمس في الدمام رفقة عدد من زميلاتها ما أدى إلى إصابة فتاة أخرى إصابة بليغة وإصابة السائق الهندي.

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وبحسب مراسل الإخبارية فإن الفتاة التي قُتلت تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد في الخبر بواسطة القاتل لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذها.

وأضاف أن الفتاة الأخرى المصابة في الحادثة تلقت رصاصة في الفم واستقرت في الرقبة ما أدى إلى تهتك فقرتين من العمود الفقري وتم نقلها للعناية المركزة لتلقي العلاج في مستشفى قوى الأمن.

وأوضح أن السائق الهندي عبدالهادي جميل البالغ من العمر 40 عامًا تلقى طلقة نافذة ولا يزال يتلقى العلاج ومن المقرر أن يخضع لجراحة بعد أسبوع.

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