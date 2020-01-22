كيفية تحديث المستند المنتهي الصلاحية في حساب المواطن

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بطريقة تحديث المرفقات منتهية الصلاحية في حساب متابعات الخليج 365 فيما تتواصل المهلة المحددة للتحديث.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار حول طريقة تحديث المرفقات بالقول: نظرًا لانتهاء صلاحية المستند المرفق الرجاء التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات ) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.

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وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أكد في وقت سابق أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد سارٍ المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيرًا بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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