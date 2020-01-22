التخلص من مبان مخالفة وتعديات في الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أزالت بلدية محافظة الخبر، ممثلة بإدارة رخص البناء، إحداثات ومباني مخالفة بحي الصواري بالعزيزية، أقيمت على شوارع وأراض وممتلكات حكومية دون تصريح.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أنه أزيلت تلك التعديات بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحضور لجنة مشتركة مكونة من عدد من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لحملة إزالة التعديات المخالفة التي تقوم بها البلدية بشكل دائم.
وبين المهندس الزايدي أن البلدية أزالت خلال الشهرين الماضيين الإحداثات المخالفة من تسعة مواقع، تضمنت فتح شوارع وإزالة مبان وتعديات، مضيفا أن البلدية وجهت إنذارات عدة إلى أصحاب التعديات والمخالفات بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن تبدأ فعليا بإزالتها.
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