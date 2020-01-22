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تزييف مليون دولار يطيح بشخصين في الرياض

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تزييف مليون دولار يطيح بشخصين في الرياض
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، بعد تورطهما في التحايل على أشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن عملية الضبط جاءت نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، مبينا أنه جرى القبض عليهما في كمين محكم وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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