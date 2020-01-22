تزييف مليون دولار يطيح بشخصين في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، بعد تورطهما في التحايل على أشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن عملية الضبط جاءت نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، مبينا أنه جرى القبض عليهما في كمين محكم وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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