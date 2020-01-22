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تنفيذ 137 كلم من طريق القصيم ـ مكة السريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة في حين تعكف وزارة النقل على تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر، والبالغ إجمالي أطواله 636 كلم، أوضحت الوزارة لـ«مكة» أن الأجزاء المتبقية من الطريق البالغة 499 كلم ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية، وأن الطريق يمتد بداية من طريق القصيم ـ المدينة السريع حتى مكة المكرمة، ويجري تنفيذ الطريق على مراحل عدة ضمن خمسة مشاريع، بإجمالي أطوال يبلغ نحو 137 كلم. طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر: طوله: 636 كلم

تحت التنفيذ: 137 كلم

المتبقي من الطريق: 499 كلم

عرض الطريق: 70 – 100 م

عدد حارات الطريق: 3 لكل اتجاه

عدد التقاطعات: 21 تقاطعا طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، المرحلة الأولى بطول 26 كلم، وتنفيذ تقاطع علوي مع طريق الرس / النبهانية بنسبة إنجاز 100%. طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، المرحلة الثانية بطول 30 كلم بنسبة إنجاز 94%. طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، استكمال المرحلة الثانية بطول 16.5 كلم بنسبة إنجاز 68%. طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، استكمال المرحلة الثالثة بطول 19.5 كلم بنسبة إنجاز 43%. طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، المرحلة الثالثة بطول 41,75 كلم بنسبة إنجاز 6%.



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