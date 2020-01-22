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مصادرة 70 طنا من اللحوم والأسماك بنكاسة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

صادرت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 70 طنا من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية على سوق النكاسة العشوائي بمكة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومساندة الجهات الأمنية أمس، لإزالة المباسط والأكشاك العشوائية المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

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وأشار رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد إلى تسليم المصادرات الصالحة من الخضراوات والفواكه لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين، والقبض على 23 شخصا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

من جانب آخر نفذت بلدية الغزة الفرعية، وبمساندة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على سوق جبل الكعبة، تم خلالها مصادرة 50 طنا من الملابس والخردوات والأطعمة غير الصالحة، كما قبض على 3 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأكد رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي أن ذلك يأتي امتدادا لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق العشوائية، وبهدف متابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.