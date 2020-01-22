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العلا تحصد لقب جينيس للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد المتوهجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

تحتفل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، الذي شارك به 100 منطاد زينت سماء المحافظة، شمال غرب السعودية، لمسافة تجاوزت ثلاثة كيلومترات.

ونجح 19 طيارا من 19 دولة حول العالم، في تسجيل الرقم القياسي الجديد ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» المقام حاليا في العلا، بحضور ممثلين عن جينيس للأرقام القياسية، للتحقق والإعلان عن هذا الرقم القياسي.

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وتمثل عروض المناطيد المتوهجة - التي يخلق فيها الطيارون إضاءة راقصة مصممة لتتماشى مع الموسيقى باستخدام شعلاتهم لإلقاء الضوء على مغلف المناطيد - فعالية رئيسة تجذب الكثير من الضيوف خلال مهرجان شتاء طنطورة للاحتفاء بالفنون والموسيقى والثقافة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا ورئيس الاتحاد السعودي للمناطيد، عمرو المدني: «نحن فخورون للغاية بتسجيل رقم قياسي ضمن جينيس للأرقام القياسية بهذا العرض الساحر للمناطيد التي زينت سماء العلا بألوانها وأضوائها المبهرة، ولم يكن هذا بالأمر السهل، حيث تطلب الأمر تخطيطا وتنسيقا دقيقين للغاية لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح. وقد سعدنا بهذا الإنجاز، حيث يساهم ذلك في تعريف العالم بالفرص الفريدة التي تقدمها العلا للعالم كوجهة عالمية بارزة».

وشارك في مهرجان المناطيد، طيارون دوليون معتمدون ذوو خبرة كبيرة، وهم حاصلون على رخص طيران تجارية، وقد أتاحوا لزوار المهرجان الفرصة للتحليق عبر المناظر الطبيعية الرائعة في العلا وبعض من مناطقها الأثرية التي يعود تاريخها إلى 7000 عام، بما في ذلك أول مواقع المملكة المسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، الحجر، وهو موقع نبطي يعود تاريخه إلى 2000 عام، ويتضمن مدافن منحوتة في التشكيلات الصخرية بواجهات منقوشة، محفوظة بشكل مذهل.

يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة، الذي تقام حاليا نسخته الثانية في العلا، يستمر حتى 7 مارس 2020، ويضم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية من الدرجة الأولى.