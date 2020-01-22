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بحث ردم الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس ورشة عمل تعريفية بالأكاديمية الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة، بحضور القطاع الصحي الخاص والحكومي إلى جانب القطاع التعليمي والغرفة التجارية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الصحية الدكتور عبدالرحمن المعمر، أن الأكاديمية تخدم مشروعا وبرنامجا وطنيا مهما في توطين الوظائف الصحية، وتحرص على ردم الفجوة الموجودة بين سوق العمل ومخرجات التعليم من خلال تأهيل شباب وشابات الوطن بالمهارات والمعلومات المناسبة ترضي أرباب العمل وتسد حاجة سوق العمل وتقلل من الاعتماد على الكفاءات من خارج المملكة.



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