كيف تحسن السعودية مستويات المعيشة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.. «مكة» تواصل رصدها بالبعد الثاني، وهو «تحسين مستويات المعيشة والسلامة».

البعد الثاني: تحسين مستويات المعيشة والسلامة

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يهدف إلى الارتقاء بمدن السعودية لتغدو مدنا ذكية بخدمات وبنى تحتية ذات جودة عالية تحوي ساحات عامة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة، كما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة من خلال تعزيز السلامة المرورية والحد من التلوث. ويهدف لجعل مناطق ومدن السعودية بيئة جاذبة للكفاءات العالمية باعتماد نظام فعال وميسر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة وإتاحة فرص لتملك غير السعوديين للعقارات وافتتاح مزيد من المدارس الأهلية.

الجهات الرئيسة المشاركة

وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الصحة وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة النقل وزارة التعليم وزارة الداخلية هيئة الهلال الأحمر السعودي وزارة الإعلام الهيئة العامة للثقافة الهيئة العامة للترفيه الهيئة العامة للرياضة

المبادرات: 76

أبرز التحديات

الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتخطيط في المدن

الحاجة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات المفتوحة

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المتعلقة بالحوادث المرورية

التلوث البيئي

الحاجة إلى الارتقاء بالخدمة المعيشية الأساسية للوافدين

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن

تحسين المشهد الحضاري في المدن السعودية

تعزيز السلامة المرورية

الحد من التلوث بمختلف أنواعه

تحسين الظروف المعيشية للوافدين

الأهداف الاستراتيجية