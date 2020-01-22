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نسور الأخضر: الأولمبياد وحده لا يكفي.. اللقب أهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بانكوك

أبدى نسور المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعادتهم بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، في دور نصف النهائى من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال صاحب هدف الفوز ناصر العمران كان جميع لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد، وبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور النهائي، وأضاف: «الحمد لله على الفوز والأهم تحقيق لقب بطولة آسيا بإذن الله، معبرا عن سعادته بتسجيل هدف الفوز الذي قاد الأخضر لأولمبياد طوكيو ونهائي آسيا.

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من جهته قدم لاعب الأخضر عبدالله الحمدان التهنئة للوطن على هذا الإنجاز بعد غياب عن الأولمبياد منذ عام 96، مشيرا إلى أن الأخضر قدم إلى تايلند وكان هدفه التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وقال «لله الحمد حققنا هذا الهدف إلى جانب تحقيق كأس آسيا».

وعن إضاعة الفرص في لقاء أمس، أوضح الحمدان أن المنتخب الأوزبكي قوي وهو بطل النسخه الماضية لكن الأهم تحقيق الفوز ونقدم بإذن الله في النهائي الهدف المطلوب.

وعبر لاعب المنتخب سامي النجعي عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور النهائي قائلا: «سعداء بالانتصار والوصول إلى الدور النهائي وكانت خطوة مهمة حققنا فيها البطاقة الأولى نحو أولمبياد طوكيو 2020، من خلال مشوار المنتخب الصعب أمام منتخبات قوية واجهناها في البطولة.. وسنعود باللقب بإذن الله».