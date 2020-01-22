تغييرات الشهري كلمة السر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
لعبت تغييرات المدرب الوطني سعد الشهري دورا مهما في تأهل المنتخب الأولمبي السعودي لنهائي البطولة الأولمبية الآسيوية، وكانت كلمة السر في لقاء أمس.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح البديل الذي دفع به الشهري حسين العيسى في تمرير كرة عرضية رائعة في الدقيقة 87، وصلت إلى البديل الآخر ناصر العمران الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بساق عبدالله الحمدان وتجد طريقها إلى داخل الشباك.
وأدرك المنتخب الأوزبكي أنه لم يعد لديه ما يخسره فهاجم بكل قوته أملا في إدراك التعادل، لكن شباكه اهتزت مجددا، حيث أسكن لاعب خط الوسط السعودي عبدالرحمن غريب الكرة في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز السعودية 1 / صفر.
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