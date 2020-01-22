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مصر تحبط مخططا إخوانيا بالتزامن مع ذكرى 25 يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط مخطط إرهابي إخواني للقيادات الهاربة في تركيا، يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير. وقالت إنها حددت القائمين على إدارة المخطط الـ7 الموجودين في تركيا.

وقالت إن التنظيم كثف في الأيام الماضية الدعوات التحريضية والترويج للإشاعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، واستخدم كيانات الكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات الكترونية مفتوحة على موقع فيس بوك لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق تيلجرام تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

وأفادت بأنه تم ضبط العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلا عن ضبط عدد من عناصر حركة «حسم» الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، وعناصر من اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتحفظ على عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يجري إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.