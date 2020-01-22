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الأمة الكويتي يوافق على اتفاقية المنطقة المقسومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والكويتية. ووافق المجلس على مشروع قانون اتفاقية ملحقة لتقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الحكومتين السعودية والكويتية ويحيله إلى الحكومة.



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