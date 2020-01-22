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منشآت القطاع الخاص تشارك في «هدف يدعمك» بتوظيف السعوديين والسعوديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شاركت منشآت القطاع الخاص في حملة أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بعنوان «هدف يدعمك»، من خلال دعم توظيف السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 %.

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ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل «طاقات» www.taqat.sa، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، ورفعها على صفحة البوابة ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

وأطلق الصندوق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. وتتضمن التحسينات تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوما، بحيث يسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها للمالك نفسه الذي كان يعمل لديه.

وجاءت التحسينات نتيجة لعقد الصندوق عددا من ورش العمل مع قطاعات عدة في سوق العمل.