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ضبط 31 مخالفا للذوق العام في تبوك

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ضبط 31 مخالفا للذوق العام في تبوك
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

ضبطت الجهات الأمنية في تبوك 31 مخالفا للذوق العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقه تبوك العقيد خالد الغبان، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ، جرى خلال الأسبوع الماضي ضبط 31 مخالفة.

وبين العقيد الغبان بأن مخالفات الذوق العام شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وشكوى السكان من رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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