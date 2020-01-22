إغلاق 7 محال مخالفة للأنظمة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 7 محال مخالفة للأنظمة، ورفعت 84 طنا من المخلفات أمس الأول، ضمن حملة واسعة ومتواصلة لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة.
وأشارت أمانة المحافظة إلى أن الجولات الميدانية التي نفذتها فرق بلدية الجنوب الفرعية داخل نطاقها، أسفرت عن إزالة 49 لوحة إعلانية عشوائية ومظلة.
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