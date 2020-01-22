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131 مرشحا ومرشحة لانتخابات مراكز أحياء الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

أغلقت جمعية مراكز الأحياء بالطائف باب الترشح لانتخابات مجالس الأحياء، حيث بلغ عدد المرشحين 131 مرشحا ومرشحة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بالطائف، الدكتور صالح بازيد، أن انتخابات مجالس الأحياء انطلقت قبل شهر، حيث حددت ضوابط الترشح والانتخاب وفق آلية زمنية محددة، شملت 19 مركزا، وقد تأهل 12 مركزا لخوض الانتخابات من داخل الطائف وضواحيها، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين 404 في المراكز كافة.

وأشار الدكتور بازيد إلى أن الجمعية ستعقد لقاء بالمرشحين للتأكد من أوراقهم ومطابقتها للشروط الأحد المقبل بقاعة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، مبينا أن مراحل الاقتراع سوف تجري اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وتمتد إلى الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة لجميع المراكز. وأكد أن رؤية الجمعية تتمثل في الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان، من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن شروط عضوية المجلس أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن (21 عاما)، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.