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المعسكر النسائي للأمن السيبراني يخرج 60 متدربة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في خطوة تهدف لتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات عالية، اختتمت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، المعسكر النسائي للأمن السيبراني بالتعاون مع مركز Tech Campus للتدريب التقني والمهني، الذي عقد على مدار أسبوعين بواقع 70 ساعة تدريبية بمعامل الكلية المجهزة تجهيزا كاملا خلال الفترة الصباحية والمسائية.

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وأشارت الجامعة إلى أن البث المباشر عن طريق الانترنت وفر بيئة فعالة لتبادل الخبرات بين المدربات والمتدربات، محققا بذلك هدف المعسكر وهو التطبيق العملي في المعامل باستخدام الأدوات المناسبة للاختبارات الأمنية والحماية والاختراق الأخلاقي ضمن المعسكر.

وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بن منقاش بأنه تم قبول «60» متدربة في المعسكر من أصل ما يقارب «1032» مسجلة من طالبات وخريجات تقنية معلومات وتخصصات أخرى وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وباحثات عن عمل من جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أهمية مواكبة احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالبات تقنيا ومهنيا تماشيا مع التحول الرقمي والتقني من خلال البرامج التعليمية والمعسكرات والدورات المتميزة.

من جانبها أفادت مديرة المعسكر من مركز TechCampus المهندسة علا القويعي أن معسكر الأمن السيبراني يعد من أهم البرامج التدريبية التقنية المتقدمة، فهو خطوة رائدة هدفها حماية أمن الفرد والمجتمع بجميع مؤسساته، حيث تعددت وسائل الاتصالات وتفاوتت خصائصها وزادت طرق تبادل المعلومات بين العالم في ظل الاستخدام الواسع للانترنت والتقنية وتطبيقات الأجهزة الذكية في جميع أجهزة الدولة، خاصة التعليم والتجارة والبنوك والصحة والقطاعات العسكرية، وكذلك القطاعات التي تقدم خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات والمعلومات وحمايتها.