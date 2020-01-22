شكرا لقرائتكم خبر

134 برنامجا ترتقي ببناء شخصية طلاب مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضمن الخطة الزمنية لبرامج الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة نشاط الطلاب 134 برنامجا للنشاط الطلابي، تستهدف 184.723 طالبا في 646 مدرسة، حيث جرى تعميمها مبكرا على جميع مكاتب التعليم والمدارس للبنين بتعليم مكة لتفعيل ساعة النشاط، وتشكيلات المجالس والتكليفات لرائد النشاط ومشرفي المجالات المتنوعة.

وتهدف البرامج للارتقاء بجودة التعليم، وبناء شخصية الطلاب ورعايتهم، وتطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات المجتمع.