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تدريب 48 معلما ومعلمة لريادة «حاضنة إثراء» في الظهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الظهران

ضمن سعي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» للنهوض بمجتمع المعرفة في المملكة، وتهيئة الطلبة للازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة، اختتم المركز برنامج «حاضنة إثراء» الذي يعد برنامجا تعليميا مستداما يعنى بتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية وبناء المهارات الشخصية. واستهلت الحاضنة أنشطتها بتدريب 48 معلما ومعلمة من منطقتي حائل والقصيم، في مدينة الظهران، خلال الفترة من 10 إلى 26 جمادى الأولى الحالي، لإعدادهم كرواد ورائدات لـ»حاضنة إثراء» بغرض تدريب 2000 معلم ومعلمة وأكثر من 12 ألف طالب وطالبة من المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عاما، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بإدارات منطقتي القصيم وحائل. وأكد مشرف البرامج الخارجية في المركز عادل السبتي، سعي المركز لإيصال نشاطاته إلى جميع مناطق المملكة، عبر تقديم البرامج التي تسهم في إشباع الفضول المعرفي وتطوير المهارات وإحداث التغيير عبر الاستعانة بأحدث الأساليب في طرق التعليم. وأوضح أن تدريب الرواد في المركز اشتمل على ثلاثة مسارات، شملت العلوم، والرياضيات، والمهارات الحياتية، ضمن برنامج مقدم من قبل أهم الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة، مشيرا إلى أن الحاضنة تبدأ نشاطها في منطقتي القصيم وحائل في الـ8 من جمادى الآخرة المقبل، وتختص بتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب وستقدم أكثر من 280.000 ساعة تعليمية، وتستمر حتى يونيو 2021 بواقع حاضنتين لكل منطقة.