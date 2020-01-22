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5 برامج لرفع تحصيل الطالبات في التعليم المستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التعليم المستمر «بنات»، خطتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، والتي تستهدف التحصيل الدراسي. وتستهدف إدارة التعليم المستمر الكبار الذين لم يلتحقوا بالتعليم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعلم مدى الحياة لديهم، وذلك بإتاحة فرص التعلم بالمدارس الليلية ابتداء ببرنامج محو الأمية والمرحلة الابتدائية، والتي تتكون من ثلاث مراحل، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، والسعي كذلك إلى تمكين الأفراد في الفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة ممن يحملون مؤهلا ثانويا فما دون من فرص التعلم والتدريب المتنوعة والمهارات الحياتية اللازمة لتطوير أنفسهم، وذلك من خلال مراكز الأحياء المتعلمة، والتسجيل بها مفتوح للجميع، حيث إن عدد المدارس الليلية للمرحلة الابتدائية 28 مدرسة، والمرحلة المتوسطة 14 مدرسة، والمرحلة الثانوية 14 مدرسة، ومدارس السجون لجميع المراحل الدراسية. البرامج المنفذة: ورشة بعنوان رفع التحصيل الدراسي، حيث تم تنفيذها في 27 مدرسة واستهدفت 1254 طالبة.

ورشة «نحو حصة مجودة» في 4 مدارس مستهدفة 60 معلمة.

ورشة «تحليل النتائج للفصل الدراسي الأول» في 48 مدرسة ابتدائية واستهدفت 40 معلمة.

ورشة «الانضباط المدرسي» في 48 مدرسة ابتدائية و5 مجمعات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، واستهدفت 3248 طالبة.

«الحقيبة التدريبية، خصائص المفاهيم لتعليم الكبار»، واستهدفت 80 معلمة للمرحلة الابتدائية.



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