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إعلان الدفعة الأولى في برامج دبلومات جامعة الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عرعر أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية عن أسماء المقبولين من الدفعة الأولى في برامج الدبلومات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 / 1441هـ. وأوضحت العمادة أن موعد بدء الدراسة سيبدأ بتاريخ 1 جمادى الثاني للعام الحالي، لافتة إلى أن الدراسة للطلاب في مقر العمادة بمدينة عرعر، وللطالبات في مقر العمادة للبنات بحي بدنة.



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