شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر عسكرية توضح حقيقة قصف قوات الجيش في نهم من طيران التحالف وسقوط جبل المنارة الاستراتيجي بيد الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر يمنية حكومية مساء الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن شن التحالف العربي ضربات طالت مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء، وخلفت قتلى وجرحى.

كما نفت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس الاخبار التي تحدثت عن سقوط جبل المنارة الاستراتيجي في جبهة نهم شرق صنعاء ، بيد الحوثيين.

قد يهمك ايضاً:

ورد الآن.. 300صاروخ حوثي و100 طائرة مسيرة تقتحم الأجواء السعودية وتدك مناطق مختلفة.. والمملكة ترفع شكوى عاجلة (تفاصيل)



ورد للتو: الشرعبي يتحدث قبل قليل عن تطورات عسكرية صادمة لليمنيين من جبهة نهم المشتعلة بصنعاء..!



عاجل : مصادر عسكرية توضح حقيقة قصف قوات الجيش في نهم من طيران التحالف وسقوط جبل المنارة الاستراتيجي بيد الحوثي



عاجل : الاعلامي فتحي بن لزرق يزف بشرى سارة للمواطنين.. هذا ما سيحدث بشأن وضع العملة الوطنية خلال الساعات القادمة

عاجل انقلاب مفاجئ في موازين المعركة بجبهة نهم.. انهيار تام للحوثيين والجيش يستعيد السيطرة على المنارة ويتقدم الآن باتجاه بني حشيش



من أبوظبي : الإعلان عن مكافأة 50 ألف دولار مقابل كل رأس من رؤوس 5نشطاء يمنيين يناهضون مشروع الإمارات في اليمن



العلماء يعلنون اقتراب ‘‘ساعة القيامة’’ الخميس القادم!.. وحرب نووية عالمية تطرق الأبواب (تفاصيل)



Advertisements

طبيب يتحرش بمريضة لبنانية تحت تأثير التخدير .. وفجأة حدث مالم يتوقعه !



زوج يصطحب الشرطة بدولة عربية للقبض على زوجته أثناء ممارستها الرذيلة مع رجل آخر وعند وصولهم كانت المفاجأة الصادمة! (شاهد)



وأخيرًا.. الكشف عن آخر ما نطق به السلطان قابوس قبل وفاته.. وردة فعله عندما أخبره الطبيب أن حالته ميؤوس منها ‘‘أسرار مفاجئة وغريبة‘‘



وفاة مسؤول سعودي “فجأة” أمام زوجته وأولاده وهو في طريق عودته بعد أداء العمرة.. وهذا ما حدث في اللحظات الأخيرة!



أسد هائج يثير الفنانة اللبنانية ”نيكول سابا” فتنشر صورة جنسية صريحة وتعترف بكل جراءة: “نعم مارسنا وفعلناها” (شاهد)

واوضحت المصادر ان المنارة عبارة عن سلسلة جبلية ممتدة ، تسيطر على بعضها قوات الشرعية والبعض الاخر تتواجد فيها مليشيات الحوثي.

الى ذلك قال وزير الأوقاف والارشاد أحمد عطية، إن الأنباء التي تداولها بهذا الشأن غير صحيحة، وأكد :" لا صحة ولا وجود لأي قصف على الجيش الوطني".

وأشار الوزير عطية، إلى أن الأنباء التي نقلتها قناة الجزيرة تندرج ضمن تصفية حسابات سياسية على حساب دماء الشعب اليمني.

كما نقل مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، عن مصدر عسكري، نفيه حدوث ضربات جوية من التحالف على مواقع القوات الحكومية.

ودعا جميح، قناة الجزيرة إلى وقف معركة تصفية الحسابات مع السعودية والإمارات في اليمن، اعتبارا للمهنية وللرأي الآخر.

بدوره دعا محافظ المحويت، صالح سميع، مراسل قناة الجزيرة في اليمن، سمير النمري، إلى حذف تغردية له حول الموضوع، ووصف ما تضمنته التغريدة بالكذب.