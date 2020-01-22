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عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على جبل المنارة الاستراتيجي ميسرة جبهة نهم, بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

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عاجل انقلاب مفاجئ في موازين المعركة بجبهة نهم.. انهيار تام للحوثيين والجيش يستعيد السيطرة على المنارة ويتقدم الآن باتجاه بني حشيش



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وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تشن هجوما عنيفا مصاحبا لعملية تمشيط المنارة, على جبل السفينة الاستراتيجي آخر قلاع وتحصينات ميلشيا الحوثي المتمردة منها إلى جبل غيلان.

وذكرت المصادر أن المواجهات على اشدها في محيط جبل السفينة الذي يعد التحصين والحامي الأخير لتعزيزات الميلشيا الحوثية الرئيسة إلى جبهة حريب نهم منها إلى جبهة بحره والمخدرة.

وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تعيش حالة انهيار غير مسبوقة في صفوفها, إلى جانب خاسرتها معظم قياداتها الميدانية خلال مواجهات الساعات القليلة الماضية.

وبينت المصادر أن سيطرة وشيكة على جبل السفينة الاستراتيجي وآخر مرتفع جبلي تسيطر عليه ميلشيا الحوثي في جبهة نهم, والذي يليه غيلان ومساحات مفتوحة منها إلى بني حشيش.