من أبوظبي : الإعلان عن مكافأة 50 ألف دولار مقابل كل رأس من رؤوس 5نشطاء يمنيين يناهضون مشروع الإمارات في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشط حقوقي عن فضيحة لرئيس مجلس إدارة قناة الغد المشرق التابعة للإمارات الدكتور عبدالملك اليوسفي.

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وقال الناشط الحقوقي عبدالله مصلح في منشور على صفحته بموقع فيسبوك ، رصده محرر "الوطن العدنية" بأن رئيس مجلس إدارة قناة الغد المشرق أعلن على صفحته بالفيسبوك، بأنه سيدفع 50 ألف دولار من حر ماله لمن يأتيه برأس من رؤوس خمسة نشطاء يمنيين من ضمنهم الناشط الحقوقي عبدالله مصلح.

وأضاف مصلح في منشوره : ودارت بيننا معركة فيسبوكية حامية في حينه... وفجأة دخل "علي الآنسي" في التعليقات وكان حينها رئيس جهاز الأمن القومي لفك الاشتباك بيننا ..ومن يومها عرفت أنه ضابط هناك..!!

وعلق الصحفي صالح الحنشي من جهته ، عن فضيحة رئيس مجلس إدارة قناة الغد المشرق التابعة للإمارات بمنشور قال فيه : رئيس مجلس ادارة قناة الغد المشرق عبدالملك اليوسفي يضع مكافأة مالية 50 ألف دولار لمن يأتي له برأس أيا من خمسة نشطاء على فيس بوك.. كان يتهمهم بالكفر والإلحاد وكان قد أفتى باهدار دمهم..واليوم يدير قناة الغد المشرق من أبوظبي".