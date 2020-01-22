العثور على مفقود أبها يحيى القحطاني.. وهكذا برر اختفائه وسط ظروف غامضة

عثرت أسرة مفقود أبها يحيى سعيد مداوي القحطاني (25 عاماً) عليه ، بعد تغيبه قبل أيام عدة، وانقطاع التواصل معه .

من جانبه أكد المواطن منعر القحطاني العثور على شقيقه بأبها وهو بصحة جيدة ، مبيناً حين السؤال عن تغيبه أفاد أن هاتفه تعرض للسرقة .

جدير بالذكر أن المفقود “يحيى” تغيَّب عن عمله بأبها، ولم يتواصل مع ذويه بتهامة قحطان، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضية، وبعدها بأيام حاول ذووه الاتصال به، ولم يتمكنوا من ذلك؛ وهو ما دفعهم إلى المجيء إلى أبها، والذهاب لمقر سكنه ولم يجدوه، وذهبوا بعدها للسؤال بمقر عمله، وفوجئوا بأنه أيضاً لم يحضر منذ 3 أيام، ليعثر عليه اليوم في شقته وهو بصحة جيدة.