الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.2 % عند 8428 نقطة (- 17 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال. وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء بنحو (0.29 %) عند 34.45 ريال للسهم .

فيما أنهت أسهم “بنك البلاد” و”البحري” و”معادن” و”زين السعودية” و”الحكير” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

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