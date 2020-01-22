

أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

دشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، الشعار الجديد لنادي بيشة بعد اعتماد انتقال الاسم من "نادي النخيل" إلى "نادي بيشة" ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأوضح رئيس النادي عبدالعزيز الجديع أن الشعار الجديد احتوى على مدلولات منها جبل الصايرة، وسد الملك فهد، والنخلة، وكرة قدم.

وأضاف أن الشعار هو انطلاق للهوية الجديدة للنادي بحلة جديدة ومميزة مع الحفاظ على عناصره الأصيلة التي تعكس تاريخه العريق ، لتواكب تطلعات مجلس الإدارة وأهالي بيشة على الصعد

// انتهى //

19:37ت م

0265



أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، الشعار الجديد لنادي بيشة بعد اعتماد انتقال الاسم من "نادي النخيل" إلى "نادي بيشة" ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.وأوضح رئيس النادي عبدالعزيز الجديع أن الشعار الجديد احتوى على مدلولات منها جبل الصايرة، وسد الملك فهد، والنخلة، وكرة قدم.وأضاف أن الشعار هو انطلاق للهوية الجديدة للنادي بحلة جديدة ومميزة مع الحفاظ على عناصره الأصيلة التي تعكس تاريخه العريق ، لتواكب تطلعات مجلس الإدارة وأهالي بيشة على الصعد الرياضية والثقافية والاجتماعية.// انتهى //19:37ت م0265

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بن سبرة يدشن شعار "نادي بيشة" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.