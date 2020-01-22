السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يشارك في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي



دافوس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقد اللقاء تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.

// انتهى //

18:26ت م

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