السعودية اليوم / وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجري يلتقي سفير المملكة لدى النيجر ووفدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية



نيامي 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

التقى معالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجري لوان مقاجي في مكتبه في العاصمة النيجرية نيامي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي ووفدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقد اطّلع معالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث المالي خلال اللقاء، على المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجمهورية النيجر وكيفية إيصالها لمستحقيها.

وأعرب معاليه، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله - على ما يقدمون من مساعدات لجمهورية النيجر في مختلف المجالات.

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18:15ت م

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