السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تضبط 84.325 كيلو جرامًا من مادة الحشيش و17,800 قرص إمفيتامين



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

صرح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي, بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة, تم بتوفيق الله القبض على 9 مواطنين لتورطهم بترويج المخدرات.

وأوضح أنه تم بحوزتهما ضبط 84.325 كيلو جرامًا من مادة الحشيش و 17,800 قرص إمفيتامين, بالإضافة إلى سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدرة 75,800 ريال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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18:06ت م

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