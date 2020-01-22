السعودية اليوم / قبول ٩٩٠ متدرباً في الدبلوم والبكالوريوس بتقنية أبها



أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أقامت الكلية التقنية بأبها ممثلة بشؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440 - 1441هـ، وذلك على مسرح الكلية بحي الموظفين بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات.

ورحب عميد الكلية بالمتدربين المستجدين واستعرض تاريخ وانجازات الكلية ،كما قدم شكره والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمة للوطن و المواطن والشكر موصول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونوابه على الجهود المحققة لخدمة المدرب و المتدرب من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيدي سعودية، حاثاً المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد، مؤكدا ان جميع امكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030 .

بدوره أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري بأن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الثاني لعام 1440- 1441 هـ بلغ عددهم 990 متدرباً منتظماً في ما يقارب 14 تخصصاً ، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص البرمجيات والدعم الفني وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الانتاج ، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة،وفي مرحلة البكالوريوس في عدة تخصصات.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً بأنظمة ولوائح الكلية ونظام " رايات " الذي يعني بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين، ثم عقد لقاء مفتوح مع عميد الكلية وكافة منسوبي الكلية للإجابة على استفسارات المتدربين، ثم جولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد برفقة رؤساء الأقسام ومنسوبي وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية واستلام المتدربين لجداولهم التدريبية للفصل التدريبي الاول للعام الحالي.

وكانت الكلية قد اكملت جاهزيتها لبدء الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي في كافة المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ اول يوم تدريبي حسب الخطط المعدة لذلك.

// انتهى //

18:06ت م

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