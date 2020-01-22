السعودية اليوم / الأمم المتحدة: 140 ألف نازح بسبب استمرار الاشتباكات في طرابلس



طرابلس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أكدت الأمم المتحدة نزوح 140 ألف شخص بسبب استمرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير عن الوضع في ليبيا نشر اليوم أن الصراع في طرابلس من الرابع من أبريل الماضي أدى إلى مقتل 284 مدنيًا وإصابة 363 شخصًا بجروح، لافتة النظر إلى استمرار انتهاك حظر توريد الأسلحة، وتزايد ضلوع المرتزقة الأجانب في النزاع.

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17:46ت م

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