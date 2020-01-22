شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يشارك في لقاء قادة الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-22 فيصل بن فرحان يشارك في لقاء قادة الاقتصاد العالمي على هامش منتدى دافوس متابعات الخليج 365 - واس شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقد اللقاء تحت عنوان “الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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