شكرا لقرائتكم ثمنه 20 مليون دولار .. أنباء عن إصابة عبدالخالق الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-22 ثمنه 20 مليون دولار .. أنباء عن إصابة عبدالخالق الحوثي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت قناة العربية نقلًا عن مصادرها الميدانية إصابة عبدالخالق الحوثي إصابة بليغة مساء أمس الثلاثاء. والمعروف أن عبدالخالق بدر الدين الحوثي هو المطلوب السادس ضمن قائمة الأربعين إرهابيًا التي أعلنتها المملكة والتحالف العربي لدعم الشرعية في السعودية وتم رصد مبلغ 20 مليون دولار ثمنًا لرأسه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثمنه 20 مليون دولار .. أنباء عن إصابة عبدالخالق الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.