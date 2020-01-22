شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 84 كيلو حشيش و 18 ألف قرص إمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

صرح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي, بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة, تم بتوفيق الله القبض على مواطنين اثنين لتورطهما بترويج المخدرات. وأوضح أنه تم بحوزتهما ضبط 84.325 كيلو جرامًا من مادة الحشيش و 17,800 قرص إمفيتامين, بالإضافة إلى سلاح رشاش "كلاشنكوف" ومسدس نوع جلوك ومبلغ مالي قدرة 75,800 ريال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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