شكرا لقرائتكم خبر عن قطان يؤكد على ضرورة رفع السودان من "قائمة الارهاب" والان نبدء بالتفاصيل

-ألتقى المبعوث الأمريكي للسودان ويؤكد دعم المملكة للشعب الشقيق

- المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين

- التنسيق مع كافة الدول لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية بالسودان

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التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان ، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث، حيث أكد دعم المملكة لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

وثمن قطان جهود الحكومة الانتقالية الحالية بالخرطوم، وأكد على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوهاً بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن.

كما شدد على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.