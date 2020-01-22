شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع «قتيلة الدمام».. ومصابة تغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت، صباح أول من أمس، مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحيّ الفاخرية بالظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهنّ مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهنديّة. وقام المختصّون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحيّة لتلقّي العناية الطبيّة اللازمة، وإحالة المتهم وملفّ القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة. وعلمت "اليوم" أنه تم تشييع جثمان المتوفاة، يوم أمس الأول، وإحالة إحدى المصابات إلى المستشفى بالعقربية، فيما غادرت المصابة الثانية المستشفى.

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