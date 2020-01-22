شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة: تأهل المنتخب لـ "أولمبياد طوكيو" .. إنجاز كبير والان نبدء بالتفاصيل

رفع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لمنافسات أولمبياد طوكيو، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا . وهنأ الفيصل الشعب السعودي وكافة الرياضيين، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا التأهل والمنجز الكبير الذي حققه أبطالنا في هذا اليوم، وأتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة الأخيرة والعمل لتحقيق لقب البطولة الآسيوية بإذن الله تعالى"

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