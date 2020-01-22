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2020-01-22 صور.. حرفيات الطائف يتنافسن في معرض حرفة نظمته وزارة الثقافة لتطوير وتأهيل المبدعات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض “حِرفة” ورشة عمل للحرفيات والمصممات في قصر شبرا التاريخي بمدينة الطائف شارك فيها 34 حرفية لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 9-18 يناير الجاري، وقدمها المصمم الإيطالي الفرنسي ماوريزيو غالانت.

وتأتي الورشة ضمن مشروع لتطوير الحِرفيات في مختلف مناطق المملكة، حيث سبقتها ورشتان في جازان والقصيم، اكتسبت خلالها المتدربات مهارات متنوعة في تطويع المفردات التراثية باستخدام الأساليب الحديثة في التصميم.

يُذكر أن المشروع يمتد لثلاث سنوات؛ ويهدف لتطوير وتأهيل المبدعات السعوديات في الصناعات الحِرفية والتصميم وذلك في إطار مشروع تعليمي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مصممين عالميين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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